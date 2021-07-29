Первая российская компания отвезёт туристов на курорты Египта

Авиакомпания «Россия» начнёт совершать регулярные рейсы из Москвы на египетские курорты с 9 августа. Об этом сообщает ТАСС.

В число курортов, на которые планируется выполнять регулярные рейсы, вошли Шарм-эш-Шейх и Хургада. Авиаперевозчик уточнил , что все необходимые разрешения получены.

Официальный представитель авиакомпании добавил, что для обеспечения безопасности граждан России авиаперевозчик заключил соглашение с акционерным обществом «Шереметьево безопасность» на предоставление соответствующих услуг в аэропортах Шарм-эш-Шейха и Хургады.

Ранее сообщалось, что девять российских авиакомпаний запросили у Росавиации допуски для полётов на египетские курорты, размещённые на побережье Красного моря. Разрешение летать в Хургаду и Шарм-эш-Шейх запросили «Аэрофлот», «Победа», «Россия», «Сибирь», Smartavia, Azur air, «Уральские авиалинии», «Северный ветер», «Роял Флайт». «Аэрофлот» также выразил желание летать в Марса-Алам, курорт, находящийся в 280 км от Хургады.