Представитель «Газпрома» рассказал, что переговоры по газу между Россией и Украиной в Вене длятся уже больше шести часов.
Переговоры продолжаются, — заявил представитель компании.
Однако он не сообщил, когда ожидается окончание встречи,
Москва и Киев 20 декабря согласовали новый контракт о транзите газа через Украину сроком на пять лет. Действующее соглашение истекает 31 декабря 2019 года. Также стороны отказались от взаимных претензий и отозвали взаимные иски.
Как ранее писал NEWS.ru, Украина подпишет мировое соглашение по урегулированию судебных претензий Антимонопольного комитета страны к российскому «Газпрому» на $7,4 млрд. Соответствующее решение принял кабмин.
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