https://static.news.ru/photo/8fba6888-2996-11ea-a7e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПАО «Газпром»/facebook.com

Представитель «Газпрома» рассказал, что переговоры по газу между Россией и Украиной в Вене длятся уже больше шести часов.

Переговоры продолжаются, — заявил представитель компании.

Однако он не сообщил, когда ожидается окончание встречи, передаёт ТАСС.

Москва и Киев 20 декабря согласовали новый контракт о транзите газа через Украину сроком на пять лет. Действующее соглашение истекает 31 декабря 2019 года. Также стороны отказались от взаимных претензий и отозвали взаимные иски.

Как ранее писал NEWS.ru, Украина подпишет мировое соглашение по урегулированию судебных претензий Антимонопольного комитета страны к российскому «Газпрому» на $7,4 млрд. Соответствующее решение принял кабмин.