https://static.news.ru/photo/7aa9ae96-7ce3-11e9-bad2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов заявил, что средний размер пенсии в России достигнет 18290 рублей к 2022 году. По его словам, рост пенсий составит 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году.

Дроздов отметил, что в случае, если инфляция окажется ниже прогнозируемой, пенсии увеличатся еще больше, сообщает «Российская газета».

Ранее NEWS.ru сообщал, что с января по сентябрь 2019 года на досрочную пенсию по представлению органов службы занятости ушли 5,4 тыс. россиян, а правом на досрочную пенсию из-за большого стажа воспользовались 16,6 тыс. человек. Об этом заявил глава Минтруда РФ Максим Топилин.