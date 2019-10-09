https://static.news.ru/photo/5929feaa-ea8f-11e9-90ce-fa163e074e61_660.jpgФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Прогноз по урожаю зерна в 2019 году повышен до 118–120 млн тонн. Такую информацию озвучил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
Уже намолочено более 115 млн тонн зерна. Мы изначально говорили о том, что прогноз по сбору урожая в этом году составит 118 млн тонн, может быть, даже несколько больше. Сейчас можно говорить, что до 120 млн тонн мы можем дотянуть, — цитирует Патрушева РИА Новости.
Министр полагает, что сбор пшеницы ожидается на уровне 78 млн тонн.
Как писал News.ru, ранее аудитор Счётной палаты Алексей Каульбарс сообщил, что увеличение стоимости некоторых продуктов питания на фоне хороших результатов уборочной кампании вызывает беспокойство.