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Продление договора на транзит газа с Украиной возможно на переходный период, считают в «Газпроме». Всё зависит от скорости имплементации Киевом норм ЕС.

Речь идёт о европейских сетевых кодексах, которые должны быть внедрены Национальной комиссией, а также о соответствии оператора ГТС и самого регулятора европейским правилам. Качественное прохождение оператором процедуры сертификации и лицензирования...