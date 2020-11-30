Пандемия коронавируса загнала россиян в долги по автокредитам

https://static.news.ru/photo/d57315b6-33a7-11eb-a37f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Allexander Makarov/Russian Look

В России фиксируют всё больше случаев просрочек платежей по кредитам, взятым на покупку автомобиля. Долги граждан накапливаются на фоне обострения эпидемиологической ситуации.

Так, в октябре заёмщики недоплатили банкам порядка 638 млн рублей. Объём просрочек специалисты называют близким к рекордному показателю, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс» и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

По данным «Коммерсанта», объём так называемой ранней задолженности, которая не превышает 30 дней, по сравнению с сентябрём увеличился на 10,6%.

В сфере автокредитования это уже вторая волна просроченных платежей. В мае задолженность граждан составляла 672,1 млн рублей. Однако число договоров, по которым появилась просрочка в октябре, пока меньше майских — 28,7 тысячи против 37,6 тысячи.

По состоянию на 1 октября объём рынка автокредитования составил 1 трлн рублей, увеличившись с начала года на 3%. Стали выше и темпы кредитования: если в январе было выдано 52,2 тысячи ссуд на приобретение автомобилей, то в сентябре — уже 72,8 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что в 2020 году средний размер ипотечного кредита в России вырос по сравнению с 2019 годом на 13,8% и достиг рекордного значения в 3 млн рублей.