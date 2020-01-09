https://static.news.ru/photo/c93efa4e-332b-11ea-9621-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com

Палата общин парламента Великобритании приняла в третьем чтении законопроект о выходе королевства из состава ЕС.

За билль проголосовали 330 депутатов, против — 231 человек. Теперь законопроект попадёт на рассмотрение Палаты лордов, его обсуждение должно начаться после 13 января. Ранее крайней датой Bexit было установлено 31 января и, судя по результатам голосования, прогнозы аналитиков о том, что у британского премьер-министра Бориса Джонсона получится вывести к этой дате Соединённое Королевство из состава Евросоюза, оправдаются, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе встречи с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что хотел бы заключить с ЕС соглашение о свободной торговле. Британский политик подчеркнул, что Лондон не станет продлевать переходный период после выхода из Евросоюза/