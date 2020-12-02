Падение зарплат во всём мире признала Международная организация труда

https://static.news.ru/photo/07974b3e-350b-11eb-9e75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Зарплаты снизились в двух третях странах мира или росли медленнее из-за пандемии коронавируса. Особенно сильно кризис сказался на женщинах и низкооплачиваемых работниках.

К таким выводам пришла Международная организация труда, которая опубликовала по этому поводу доклад. В документе говорится, что рост неравенства может привести к бедности во всём мире.

В странах, где правительства принимали антикризисные меры, например, сохранение занятости, массовых сокращений не было, но ощутимо упали зарплаты.

МОТ приходит к выводу, что без субсидий размер зарплат снизился бы примерно на 6,5%. Но помощь от государства компенсировала эти потери на 40%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что несмотря на сложную экономическую ситуацию, спровоцированную пандемией коронавируса, в России зафиксировано восстановление спроса на труд. Безработица хоть и незначительно, но снизилась, следует из материалов Банка России.