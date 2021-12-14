Падение российского фондового рынка объяснили «омикроном» и санкциями

Утром 14 декабря индекс МосБиржи резко ушёл вниз из-за реакции рынка на неподтверждённую информацию об опасности штамма коронавируса «омикрон» и возможных санкциях против России, считает экономист Николай Кульбака. В разговоре с телеканалом «360» он предупредил, что не стоит опираться на показатели утренних торгов, так как они могут измениться уже к вечеру. Накануне рублевый индекс iMOEX2 опускался до 3352,53 — это самый низкий показатель с марта 2021 года.

Финансовые рынки всегда ведут себя очень трусливо. Они живут слухами и ими кормятся. Сейчас пошёл вал не очень хорошей информации, связанной с «омикроном» и возможными санкциями против России — всё это отыгралось на курсе акций, — сказал Кульбака.

Он добавил, что риск на рынке неизбежен, это некая плата за возможный доход: и чем больше вероятность выигрыша, тем выше риск.

Ранее Московская Биржа сообщила об обрушении в ходе торгов 13 декабря индексов российского фондового рынка. Так, Индекс МосБиржи просел ниже 3700 пунктов, это произошло впервые с 20 июля. На сегодняшний день он составил 3672,54 пункта, уйдя в минус на 2,34% по сравнению с данными предыдущей торговой сессии, которая состоялась 10 декабря.

Сильнее всего ушли в минус бумаги «Газпрома», рост падения составил минус 3,28%, до 321,12 рубля. Ему составил пару Сбербанк с минус 3,14%, достигнув цены в 288,09 рубля и TCS Group (минус 3,08% и 6119 рублей).