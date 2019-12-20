https://static.news.ru/photo/90657bc4-2315-11ea-aa8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: jaguarlandrover.com

Производство автомобилей в Соединённом Королевстве в ноябре сократилось на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. За месяц в стране было выпущено 107 753 машины.

Эксперты считают, что причиной такого результата стали слабая потребительская и деловая уверенность, переход на новые модели и снижение спроса на зарубежных рынках, сказано в информационном бюллетене Ассоциации производителей и продавцов автомобилей (Society of Motor Manufacturers and Traders).

UK car manufacturing output down -16.5% in November with 107,753 units produced. https://t.co/IWlaPyxi69 pic.twitter.com/TYrNZzFcaN — SMMT (@SMMT) December 20, 2019

Дополнительным фактором плохих показателей в ноябре стала запланированная остановка линий производства, призванная смягчить последствия нерегулируемого выхода Великобритании из Евросоюза без сделки, который мог произойти 31 октября. Падение производства автомобилей продолжается 17 месяцев из последних полутора лет и в годовом исчислении составило 14,5%. Чрезвычайные меры в связи с Brexit уже стоили британскому автопрому более 500 млрд фунтов стерлингов.

19 декабря королева Елизавета II заявила, что главным приоритетом премьер-министра Бориса Джонсона является выход страны из Европейского союза 31 января 2020 года, писал NEWS.ru. За ним, по задумке Лондона, должны последовать переговоры о заключении соглашения о создании зоны свободной торговли с ЕС и другими лидирующими глобальными экономиками.