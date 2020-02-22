https://static.news.ru/photo/c660b148-5520-11ea-abff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Free-Photos /pixabay.com

Роспотребнадзор сообщил о том, что в случае скачка энергии, компенсировать сгоревшую технику должна энергоснабжающая компания. Об этом сообщает АГН «Москва».

В соответствии с законодательной базой возместить ущерб должна снабжающая или другая ответственная организация, на балансе которой находится ваша электрическая линия или её участок, — процитировали ведомство в агентстве.

В Роспотребнадзоре объяснили, что скачки энергии часто происходят из-за аварий на подстанции, обрыва или замыкания воздушной линии, отключения электроэнергии, повреждения кабеля в траншее, импульсных скачков напряжения из-за молнии, а также из-за длительной подачи большого напряжения.

Чтобы доказать ущерб и его сумму пригодятся документы: доказательства скачка энергии, чеки на технику, квитанции о ремонте и покупке запасных частей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что электроэнергия впервые стала бесплатной благодаря работе ветрогенераторов. Таких результатов удалось добиться в Финляндии.