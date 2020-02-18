https://static.news.ru/photo/f28cea8e-528c-11ea-a778-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roman_Polyanyk /pixabay.com

Отрицательной цены за электроэнергию удалось достичь в Финляндии благодаря работе электрогенераторов. Отмечается, что электроэнергия впервые стала бесплатной. Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на энергетическую биржу Nord Pool.

Цена на электричество стала отрицательной и составляла минус 20 евроцентов за мегаватт-час, — приводит сообщение биржи портал.

Ветрогенераторы работали на полную мощность в ветреную погоду и позволили держать низкие цены на электроэнергию для жителей Финляндии на протяжении всего зимнего периода.

Ране NEWS.ru писал о том, что развитие возобновляемых источников энергии может существенно изменить энергетический рынок. Хозяин собственных экологических источников энергии сможет не только получать достаточно энергии, но и продавать лишнюю.