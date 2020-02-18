Отрицательной цены за электроэнергию удалось достичь в Финляндии благодаря работе электрогенераторов. Отмечается, что электроэнергия впервые стала бесплатной. Об этом
Цена на электричество стала отрицательной и составляла минус 20 евроцентов за мегаватт-час, — приводит сообщение биржи портал.
Ветрогенераторы работали на полную мощность в ветреную погоду и позволили держать низкие цены на электроэнергию для жителей Финляндии на протяжении всего зимнего периода.
Ране NEWS.ru писал о том, что развитие возобновляемых источников энергии может существенно изменить энергетический рынок. Хозяин собственных экологических источников энергии сможет не только получать достаточно энергии, но и продавать лишнюю.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен