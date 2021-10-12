Отмена НДС для общепита обойдётся бюджету в круглую сумму

В Министерстве финансов РФ посчитали сумму выпадающих доходов от отмены НДС для ресторанного бизнеса. По данным отчёта об оценке налоговых расходов федерального бюджета, за три года сумма достигнет отметки в 127,3 млрд рублей. Об этом сообщают «Известия».

В 2022 году выпадающие доходы составят 38,7 млрд рублей, в 2023-м — 42,4 млрд рублей, а в 2024-м — 46,2 млрд рублей. При этом в ведомстве уточнили, что казна недосчитается 7,1 трлн рублей от всех льгот по НДС.

Ранее стало известно, что в Госдуме хотят запретить банкам списывать долги россиян с социальных выплат. Законопроект является приоритетным. Он также включает новые нормы, которые усилят защиту социальных выплат от списания по исполнительным документам судов.

По словам авторов законопроекта, все социальные выплаты, осуществляемые на основании актов президента и правительства, будут внесены в перечень доходов, на которые не может быть наложено взыскание в рамках закона «Об исполнительном производстве». Списание станет возможным только после письменного согласия гражданина. При этом за ним останется право вернуть эти средства в случае возникновения «сложной жизненной ситуации».