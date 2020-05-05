Отмечен рост интереса российских инвесторов к иностранным акциям

https://static.news.ru/photo/fb0f5c08-8e93-11ea-8f0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число сделок на Санкт-Петербургской бирже в апреле 2020 года по сравнению с мартом увеличилось на 89%, до 16,12 млн. Общий объём торгов бумагами иностранных компаний вырос до рекордных для площадки $9,45 млрд.

При этом показатель увеличился на 45,4% в сравнении с мартом. Также вырос среднедневной объём торгов — на 52%, до $450,04 млн, сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что чаще других продавались акции Tesla, Boeing, Apple, Carnival и Advanced Micro Devices. Эксперты объясняют рост энергичности инвесторов их массовым выходом из активов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что для полного восстановления после «беспрецедентного и тяжёлого шока», который был вызван пандемией коронавируса, экономике Европы потребуется не менее трёх лет. Об этом заявил главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филип Лейн. По официальному прогнозу ЕЦБ, который был обнародован 4 мая, ВВП еврозоны снизится на 5,5% в 2020 году.