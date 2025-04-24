Отказ Киргизии от нашего газа: составили список минусов и плюсов для России

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После того как в Бишкеке заявили о поиске альтернатив нашему газу из-за задержания мигрантов в московской бане, аналитики начали просчитывать экономические и политические риски для России. NEWS.ru собрал самые разные оценки, чтобы составить перечень выгод и потерь от возможного решения Киргизии.

В чем причина дипломатического скандала между Россией и Киргизией

10 апреля в московский банный комплекс «Бодрость» пришли с рейдом сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии и задержали десятки иностранных граждан. В отношении 25 из них составили административные материалы по ст. 18.8 КоАП (нарушение правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ). Шестеро фигурантов работали без заключения трудовых договоров. Некоторых мигрантов, по данным МИД РФ, также подозревают в принадлежности к радикальным группировкам.

Позднее СМИ сообщали, что заведением владеет бизнесмен из Киргизии, который решил оказывать банные услуги только своим соотечественникам, и что граждан России в баню не пускали. А после появления в социальных сетях видео, на которых силовики укладывают людей на пол, на скандал обратили внимание за пределами РФ.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

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Что предложили сделать с баней «Бодрость»

Член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов заявил NEWS.ru, что места, в которые кого-то пускают или не пускают по национальному признаку, должны быть закрыты, так как это уже само по себе является нарушением закона. «Как только появляется первичная информация о подобного рода заведениях этнического характера, они должны тут же прикрываться правоохранителями самым жестким образом», — пояснил Кабанов.

Также член СПЧ добавил, что данный инцидент нуждается во всесторонней проверке. Он отметил, что отсутствие жестких мер в таких случаях недопустимо. «Нам нужна совершенно жесткая правовая реакция. Правоохранительная проверка по всем статьям, каким только можно. Недопустимо, чтобы с нашей стороны была очередная поблажка», — резюмировал Кабанов.

В МИД РФ отмечали, что проверка общественных помещений, включая комплекс «Бодрость», была плановой и не нацеленной против граждан какого-либо государства. При этом в ведомстве добавили, что в отношении оказавших сопротивление при задержании силовики применили необходимые законные меры.

Как на ситуацию отреагировали в Бишкеке

МИД Киргизии вызвал посла России Сергея Вакунова. Дипломату была вручена нота с требованием предоставить информацию об основаниях задержания граждан республики. Как заявил министр иностранных дел страны Жээнбек Кулубаев, Бишкек будет искать новые маршруты поставок газа в обход России.

«Можно закупать [газ] у Азербайджана или Ирана, но у России мы получаем нефть без пошлины. Если завершится строительство железной дороги Китай — Киргизия — Узбекистан, это создаст альтернативный маршрут», — отметил он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В чем плюсы, а в чем минусы отказа Киргизии от газа из РФ

Как указывает в беседе с NEWS.ru ведущий аналитик компании AMarkets Игорь Расторгуев, хотя потенциальный шаг Киргизии не станет критичным ударом для Москвы, некоторые последствия он все же повлечет.

Минусы для России:

потеря части экспортной выручки. Хотя объемы поставок в Киргизию невелики, их прекращение повлияет на совокупный экспорт «Газпрома» в регионе;

косвенный ущерб для политического влияния России в Центральной Азии, где энергоресурсы традиционно используются как элемент мягкой силы. Если Бишкек переориентируется на альтернативных поставщиков, например Туркмению или Китай, это усилит конкуренцию в регионе и даст импульс к изменению поставок и в других странах.

Плюсы для России:

снижение нагрузки на экспортную логистику и высвобождение ресурсов для более приоритетных направлений, включая Китай;

из-за ускоренной газификации внутри самой России в наши регионы пойдут дополнительные объемы топлива;

отказ от обязательств перед менее предсказуемыми партнерами повышает устойчивость экспортной политики России в условиях геополитических проблем.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сколько денег может потерять Россия из-за отказа Киргизии от нашего газа

Для РФ никаких экономических сложностей возможное решение Бишкека не повлечет, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Несмотря на то что нам сейчас дороги любые партнеры, мы продаем газ Киргизии по себестоимости, и более низкой цены она не найдет.

Расторгуев поясняет: два года назад наши поставки этому государству равнялись примерно 300 млн кубометров. При средней экспортной цене в $200 за тысячу кубометров это около $60 млн выручки в год. То есть менее 0,1% от общих экспортных поступлений «Газпрома». Для сравнения: в Европу в лучшие годы Россия поставляла более 150 млрд кубометров.Правда, ЕС сейчас тоже ищет пути по отказу от российского газа, а у Китая начинаются новые экономические проблемы из-за торговой войны со Штатами. И на ожиданиях сокращения заказов из Китая уже рухнули цены на нефть, напоминает NEWS.ru.

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