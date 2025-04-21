Киргизия отказывается от газа и бензина из РФ: чем это нам грозит

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Инцидент в московской бане «Бодрость» дал повод заговорить о пересмотре зависимости Киргизии от России в энергетической сфере. В Бишкеке задумались об альтернативах нашему газу. Сможет ли среднеазиатская страна найти лучший вариант поставок, чего это будет ей стоить и как все это скажется на России, объясняет NEWS.ru.

Почему Бишкек заговорил об альтернативных поставках газа

Власти Киргизии начали поиски альтернативы газу и бензину из России на фоне дипломатического скандала. В середине апреля в московский банный комплекс «Бодрость» (заведением владеет бизнесмен из Киргизии, и вход россиянам туда закрыт, писали СМИ) нагрянули с рейдом силовики — сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии, после чего в участок доставили десятки иностранных граждан.

В отношении 25 из них составили административные материалы по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации). Шестеро задержанных работали без заключения трудовых договоров. Некоторых мигрантов, по данным МИД РФ, также подозревают в принадлежности к радикальным группировкам.

Какие варианты с поставками рассматривают в Киргизии

Реакция Бишкека не заставила себя ждать. МИД Киргизии вызвал посла России Сергея Вакунова. Дипломату вручили ноту протеста с требованием предоставить информацию об основаниях задержания граждан республики.

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Министр иностранных дел страны Жээнбек Кулубаев заявил, что власти будут искать новые маршруты поставок газа в обход России. Как вариант, Киргизия могла бы закупать нефть и нефтепродукты в Азербайджане или Иране, считает министр. Впрочем сам же он признал, что из России республика получает их по льготным тарифам.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Жээнбек Кулубаев

По мнению Кулубаева, наладить альтернативные поставки нефти и нефтепродуктов можно будет после завершения строительства железной дороги Китай — Киргизия — Узбекистан.

Сколько газа Россия поставляет в Киргизию

Наша страна ежегодно отправляет в Киргизию порядка 300−340 млн (в 2024 году — более 400 млн) кубометров голубого топлива. К слову, еще год назад Бишкек планировал нарастить этот объем до 1 млрд кубометров в год. При средней цене $200 за тысячу кубометров сейчас это приносит «Газпрому» примерно $60 миллионов. Это менее 0,1% от общего объема экспортной выручки газового гиганта. Для сравнения: Европе в лучшие годы Россия продавала более 150 млрд кубометров.

Да, после потери западных покупателей Москва нуждается в новых рынках сбыта, но для ее азиатских соседей этот газ не менее важен.

Сейчас нет четких сигналов о том, что Киргизия планирует полностью отказаться от российского газа, говорит в беседе с NEWS.ru старший эксперт инвестиционно-аналитической компании AMCH Даниил Тюнь, однако он не исключает такую возможность в будущем.

Чем отказ от газа из РФ грозит Киргизии и России

Потеря киргизского рынка может пройти для Москвы относительно безболезненно, чего не скажешь о самой Киргизии. Прекращение сотрудничества с Россией грозит стране серьезными экономическими проблемами, предупреждает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. «Газ из России поставляется дешевле, чем можно получить из Туркменистана и Узбекистана. Поэтому в случае отказа от него экономика Киргизии может впасть в кризис, если только соседи не пойдут на уступки, что вряд ли возможно», — рассуждает собеседник NEWS.ru.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По словам Даниила Тюня, отказ от российского газа может привести к временным проблемам с энергоснабжением в Киргизии, «особенно если альтернативы еще не готовы к эксплуатации». «Снижение доступности газа может повысить цены на энергию и, как следствие, на товары и услуги», — говорит он NEWS.ru. Кроме того, эксперт допускает негативное влияние на политическую стабильность в Киргизии, так как, по его словам, газовые поставки — это не только экономический, но и политический инструмент влияния.

К тому же в один момент найти замену российскому газу у Бишкека не получится. Тот же Узбекистан (у которого Киргизия и сейчас покупает газ в очень небольших объемах) в отопительный сезон вынужден прекращать экспорт своего газа и прибегать к импортным поставкам из РФ.

При этом эксперты обращают внимание на низкую рентабельность для «Газпрома» продаж газа на киргизском рынке. Поэтому его потеря хотя и чревата снижением доходов компании, но сильно на его показатели не повлияет, считает Хазанов. «А в условиях торговых войн между США, Китаем и Евросоюзом КНР может увеличить закупки природного газа в России, а там, возможно, и ЕС пойдет на попятную», — рассуждает эксперт.

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