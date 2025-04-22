Отказ Бишкека от газа из РФ: что сделает Газпром со своей киргизской трубой

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Shutterstock/FOTODOM

В Бишкеке активизировались поиски альтернатив российскому газу после задержания киргизских мигрантов в московской бане «Бодрость». Но эксперты говорят, что энергетическая независимость Киргизии от России в ближайшей перспективе просто невозможна. Власти страны, скорее всего, тоже это понимают. Рассказываем, к каким последствиям может привести подобный шаг, если пока еще дружественное государство на него все же пойдет.

Чем Бишкек намерен заменить российский газ

Министр иностранных дел страны Жээнбек Кулубаев заявил, что власти Киргизии начали искать замену газу и бензину из России на фоне дипломатического скандала с задержанием мигрантов в бане «Бодрость» 10 апреля. Как вариант, Бишкек мог бы закупать нефть и нефтепродукты в Азербайджане или Иране, считает министр. Впрочем сам же он признал, что из России республика получает их по льготным тарифам.

По мнению Кулубаева, наладить поставки нефти и нефтепродуктов в обход России можно будет после завершения строительства железной дороги Китай — Киргизия — Узбекистан.

Почему Киргизии будет трудно это сделать

По мнению экономиста Дениса Ракши, Киргизия технически не может отказаться от российского газа, и «с экономической точки зрения обсуждать здесь просто нечего». Эксперт напоминает NEWS.ru, что «Газпром» через дочернее предприятие «Газпром Кыргызстан» владеет газотранспортной и газораспределительной системами страны (в 2014 году российская монополия купила соответствующие активы всего за $1. — NEWS.ru). «Сейчас, насколько я понимаю, газ в Киргизию поступает из Казахстана. Но это своп, то есть технически это казахстанский газ, а юридически — российский. Других магистральных газопроводов там просто нет», — объясняет экономист.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По его словам, уже много лет Киргизия лоббирует строительство магистрального газопровода из Туркменистана в Китай через свою территорию (все нитки пока идут через Казахстан). «И сегодня ситуация раздувается, чтобы попытаться реанимировать проект. Но это бесполезно: Китаю сейчас не до них и не до газа», — заключает Ракша.

С ним соглашается ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев, отмечая, что на практике Бишкек остается «тесно привязан» к РФ как по техническим, так и по экономическим причинам. «Существующая инфраструктура заточена под российский маршрут, и оперативно переориентироваться на другие направления — Узбекистан, Туркмению или тем более Китай — не получится», — указывает собеседник NEWS.ru. Это потребует значительных инвестиций, новых соглашений и нескольких лет на реализацию, добавляет аналитик.

Сколько газа Россия поставляет в Киргизию

Наша страна ежегодно отправляет партнеру по СНГ порядка 300−340 млн (в 2024 году — более 400 млн) кубометров голубого топлива. При средней цене $200 за тысячу кубометров сейчас это приносит «Газпрому» примерно $60 миллионов. Это менее 0,1% от общего объема экспортной выручки газового гиганта. Для сравнения: Европе в лучшие годы Россия продавала более 150 млрд кубометров.

Да, после потери западных покупателей Москва нуждается в новых рынках сбыта, но для ее азиатских соседей этот газ не менее важен. Ранее киргизские власти заявляли о планах довести уровень газификации в стране до 60% преимущественно за счет роста поставок российского газа, напоминает NEWS.ru аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. «На этом фоне заявления об отказе от российского газа носят скорее популистский характер, и реальных действий в этом направлении мы не ожидаем», — говорит эксперт.

Между тем Расторгуев допускает, что уже в ближайшие годы объем закупок Киргизией российского газа, напротив, увеличится. К слову, еще год назад Бишкек озвучивал цифру 1 млрд кубометров. «Если экономические связи между странами будут углубляться, а газ из России останется доступным по конкурентной цене, Бишкек может выбрать путь укрепления энергетического сотрудничества, особенно в условиях ограниченности альтернатив», — резюмирует эксперт.

Как отказ от газа из РФ может ударить по Киргизии

Для Киргизии потенциальный сценарий отказа от российского газа означал бы необходимость экстренно искать дополнительные объемы, например, в Узбекистане, или увеличивать потребление угля, считает Кауфман. При этом он подчеркивает, что наши цены при экспорте в Киргизию заметно ниже, чем при поставках, например, в Турцию или Китай, то есть это направление для «Газпрома» еще и менее рентабельно.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Отказ от российского газа может нанести ощутимый удар по экономике Киргизии, предупреждает в беседе с NEWS.ru вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер. «А с учетом интеграции в рамках ЕАЭС резкий разрыв по такому стратегическому направлению маловероятен без серьезных политических потрясений», — добавляет он.

Читайте также:

Киргизия отказывается от газа и бензина из РФ: чем это нам грозит

Променяли газ на баню: почему Киргизия хочет отказаться от поставок из РФ

«Киргизия — не Европа»: эксперт о потерях России из-за политики Бишкека

Скандал из-за бани с мигрантами: бешенство Бишкека, реакция МИД РФ