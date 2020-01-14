https://static.news.ru/photo/dbddc240-3757-11ea-a22a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Минпромторг предлагает снизить долю отечественных лекарств на российском рынке с 50% до 32% в денежном выражении. Снижение связано с тем, что поставленные до этого показатели не были достигнуты.

Планы по отечественным лекарствам должны быть снижены и на 2024 год — с 53% до 36%. Также следует снизить количество отечественных медицинских изделий с 40% до 25% в текущем году, сообщают «Ведомости».

Предложения внесены министерством в госпрограмму «Стратегия развития фармацевтической промышленности» до 2030 года. Зафиксированные в предыдущей версии документа показатели оказались невыполненными. Так, за 2019 год доля отечественных лекарств на российском рынке составила 30,5% в денежном выражении, тогда как планировалось 46%. Медицинских изделий — 22,74% вместо 36%.

Одна из причин, которая повлияла на эти показатели, — государственное регулирование цен на лекарства из списка ЖНВЛП. Максимальная цена указанного в списке жизненно важного препарата не может превышать цену оригинальных импортных лекарств из-за понижающего коэффициента. Что касается отечественных производителей, то они представлены именно в этом сегменте рынка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российское правительство выделит до 22 млн рублей на покупку импортных медикаментов для тяжелобольных детей в РФ. В список препаратов входит «Фризиум», применяемый для лечения эпилепсии. Соответствующий документ подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.