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Российское правительство выделит до 22 млн рублей на покупку импортных медикаментов для тяжело больных детей в РФ. В список препаратов входит «Фризиум», применяемый для лечения эпилепсии. Соответствующий документ подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.

Я подписал поручение о том, чтобы выделить из резервного фонда правительства до 22 млн рублей на дополнительную закупку за рубежом ряда лекарств, которые нужны для лечения детей с тяжёлыми хроническими заболеваниями, — заявил премьер-министр.

В тексте говорится о восьми незарегистрированных в России веществах, пишет ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ещё одна партия жизненно важного препарата от эпилепсии «Фризиум» («Клобазам») поступит в регионы в первом квартале 2020 года.

Проблему с поставками препарата в Россию начали решать после череды скандалов летом 2019 года. В июле таможенники задержали в Москве Елену Боголюбову, которая через Интернет заказала лекарство своему больному ребёнку. Её заподозрили в контрабанде наркотиков. Подобные проблемы начались и у остальных родителей. Добиться ввоза необходимого препарата удалось благодаря вмешательству директора детского хосписа «Дом с маяком» Лидии Мониавы.

Первую партию противосудорожного препарата «Фризиум» для более чем 500 детей доставили в Россию в конце октября 2019-го.

«Клобазам» — международное непатентованное название препарата «Фризиум». Деньги на закупку препарата распорядился выделить премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.