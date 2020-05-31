62% жителей крупных и средних российских городов считают необходимым откладывать деньги на поддержку детей. Такого мнения придерживаются и молодые родители, и зрелые люди. Самые распространенные цели накоплений — оплата образования и покупка детям квартиры, выяснила компания «Сбербанк страхование жизни» в ходе исследования, проведенного в 37 городах среди 500 тысяч россиян (отчёт есть в распоряжении NEWS.ru).

Как удалось установить, женщины более склонны к накоплениям для ребёнка. На вопрос «Считаете ли вы нужным копить на поддержку детей?» положительно ответили 65% представительниц прекрасного пола. Доля мужчин, считающих необходимым откладывать для детей, тоже довольна высока — 59%.

При этом откладывать деньги для детей считают правильным родители всех возрастов. В группе опрошенных от 18 до 30 лет копить для ребенка считают нужным 64%. Среди россиян в возрасте от 30 до 40 лет этой точки зрения придерживаются 67%. В наибольшей степени склонны к накоплению на детей те, кому сегодня от 40 до 50 лет, — это 78% респондентов из этой возрастной группы. С этим также согласны 48% родителей в возрасте от 50 до 60 лет и 37% тех, кто старше 60.

Участников опроса, готовых копить для детей, попросили также назвать цели накоплений: 70% сообщили, что готовы откладывать деньги на образование детей, 53% — чтобы купить ребёнку квартиру, 14% опрошенных считают нужным копить, чтобы у детей были деньги, когда они вырастут, 12% — на лечение, а 8% — чтобы передать деньги по наследству.

Родители стараются дать детям не только любовь и внимание. Естественное стремление — финансово обеспечить будущее детей. Тем родителям, которые посчитают нужным это делать, лучше начинать копить как можно раньше. Очень хороший инструмент для этого — накопительное страхование жизни. Регулярно откладывая в НСЖ даже незначительные суммы, к нужному сроку удастся накопить достаточную сумму для любой цели — чтобы оплатить высшее образование или, например, передать стартовый капитал молодой семье в день свадьбы. Накопительная манера поведения родителей научит грамотному и ответственному отношению к личным финансам и детей, причем с ранних лет, — сказала старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова..

Распределение тех, кто считает нужным копить на нужды детей, неравномерно по городам, в которых проводилось исследование. Больше всего тех, кто считает, что делать это необходимо, в Махачкале — 84% опрошенных. Также этой точки зрения придерживаются 73% опрошенных из Барнаула, 72% респондентов из Астрахани, 71% — из Ульяновска, а также по 70% жителей Саратова, Кемерово, Новокузнецка, Новосибирска и Набережных Челнов. Меньше всего тех, кто считает правильным копить для детей, в Санкт-Петербурге и Москве — 34% и 44% соответственно.

Жители разных городов по-разному оценивают и суммы накоплений, которые обеспечили бы будущее их детей. Самые высокие оценки достаточных накоплений для детей в российских столицах: москвичи оценивают эту сумму в 17 млн рублей, петербуржцы — в 9,5 млн. В других российских городах-миллионниках суммы варьируются — от 6,2 млн рублей в Екатеринбурге до 4,4 млн рублей в Уфе. В городах с меньшим населением родители считают, что будущее детей можно обеспечить меньшими накоплениями (например, 3,9 млн рублей в Оренбурге и 3,4 млн рублей в Астрахани).

Сергей Булкин/NEWS.ru

Надо сказать, что в целом, поддержка детей старшим поколением — распространенное в России явление: 40% участников опроса, имеющих взрослых детей, помогают им материально, а 44% представителей молодежи и людей среднего возраста сообщили, что получают помощь от родителей и старших родственников. Больше всего тех, кто помогает взрослым детям, живёт в Барнауле, Омске, Новосибирске, Томске и Хабаровске.

У нас это не любят

В России копить на будущее детей не принято, говорят эксперты. Ещё пять лет назад, по итогам практически аналогичного опроса было выявлено, что лишь 14% граждан откладывают на обучение детей (сейчас эта цифра выросла до 70%).

Как и раньше, чаще других о долгосрочном материальном обеспечении своих детей задумываются россияне, которые имеют собственный бизнес, или те, чей доход выше среднего (сегодня такая планка установлена на уровне 100 000 рублей в месяц), осознающие высокую вероятность возникновения финансовых потерь в любой момент, поэтому создают для детей капитал, чтобы смягчить последствия от возможного ущерба. В топ популярных целей входят образование, недвижимость, расходы на свадьбу (организация торжества), реже — автомобиль.

Указанные россиянами в опросе целевые суммы от 2,8 млн до 17,2 млн рублей скорее свидетельствуют о том, что большинство выдает желаемое за действительное, замечает доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Возьмем такой пример. Целевая сумма 2 млн руб через 20 лет для мужчины 35 лет, тогда ежегодная сумма составит около 98 тысяч рублей без учета сложных расчётов с процентами. Готова ли семья изъять такую сумму из своего оборота? Многие граждане оценивают свою готовность вложений в будущее на уровне 10% от регулярного ежемесячного дохода. В то же время рост интереса к вопросу перестраховки будущего сейчас весьма актуален. Ольга Лебединская доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова

Для многих, продолжает аналитик, он ограничен приобретением активов для семьи в целом, которые затем перейдут в наследство детям, в то время как спектр таких инструментов сейчас достаточно широк: это и вложение в акции (традиционное уже соотношение США (40%), Европы (30%) и Азии (20%). Оставшиеся 10% — в развивающиеся страны), накопительное страхование жизни (у таких программ целых два плюса: финансовая защита в случае трагических событий и накопление денег к определенной дате), индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) с покупкой на него ОФЗ или корпоративных облигаций крупных российских компаний или др.

Также, по словам специалистов, показательно и то, что целевых «детских» вкладов российские банки сейчас практически не предлагают (только Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк). Большинство вкладов, которые рекламируются как вклады для детей, ничем не отличаются от обычных депозитов. Средний ежемесячный взнос по программе детского накопительного страхования составляет около 3 тысяч рублей.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хочешь не хочешь, но — нужно

Создавать капитал для ребёнка обязательно нужно, убеждена консультант по финансовой грамотности проекта Минфина Вашифинансы.рф и эксперт Национального центра финансовой грамотности Елена Феоктистова. Но это, говорит она, не должно быть в ущерб здоровью и желаниям самих родителей.

Лучше научите ребенка финансовой культуре обращения с деньгами, копить, откладывать, вести бюджет. И обязательно побеспокойтесь о своём будущем — обеспечьте себе безбедную старость. Тогда дети не только не растратят капитал, но и смогут не тратить часть своего бюджета на помощь вам в зрелом возрасте. Елена Феоктистова консультант проекта Минфина Вашифинансы.рф и эксперт Национального центра финансовой грамотности консультант проекта Минфина Вашифинансы.рф и эксперт Национального центра финансовой грамотности

Что касается цифр в приведённом опросе Сбербанка, то согласится с ними сложно, продолжает Феоктистова. Эксперт считает, что родители не должны решать жилищный вопрос за ребёнка. Ребенок может вырасти и уехать жить в другой город или даже страну. И все усилия родителей будут напрасными, говорит она. Желание родителей понятно — дети становятся старше и жить вместе будет сложнее.

По мнению эксперта, важнее всего родителям обеспечить ребёнка образованием, помочь ему освоить профессию, которая позволит получать хороший доход и быть востребованным на рынке.

Если доходы у родителей позволяют, то можно помочь ребёнку скопить на первоначальный взнос для покупки квартиры в ипотеку, но это не должно быть обязанностью. Да и сама выплата ипотеки должна лечь на плечи ребёнка. В этом случае цифры для создания капитала ребёнку будут меньше — в пределах 200-500 тысяч рублей для регионов и от 500 тысяч до 1 миллиона для Москвы и Санкт-Петербурга, — отметила Феоктистова.

По её словам, перестраховать сбережения можно в надежных инвестиционных инструментах или использовать доступные для накопления способы — покупать инвестиционные монеты, заключить договор долгосрочного страхования жизни — позволит скопить деньги и в случае проблем со здоровьем получить выплату, которую можно направить на лечение.

Можно ли вообще перестраховать будущее

На сто процентов подстраховать нельзя ничего, но снизить максимально риски — это возможно и необходимо делать, говорит консультант по финансовой грамотности проекта Вашифинансы.рф, эксперт Национального центра финансовой грамотности Любовь Палачева.

Сумма, которую стоит откладывать на ребёнка, сопоставляется с тем, чем ребёнок будет заниматься. Например, выбрал ребёнок мотоспорт — от этого всё и считается. Если ребёнок не определился с профессией: стоимость обучения в ВУЗе плюс допрасходы по обучению, плюс стоимость проживания, плюс сумма прожиточного минимума в регионе учёбы, умноженная на количество месяцев учёбы, плюс сумма прожиточного минимума, умноженная на шесть. Затем всё это сложить и получится минимальная сумма, которая необходима будет ребёнку на будущее. Любовь Палачева эксперт Национального центра финансовой грамотности и консультант проекта Минфина Вашифинансы.рф эксперт Национального центра финансовой грамотности и консультант проекта Минфина Вашифинансы.рф

По её мнению, резонно откладывать на здоровье, делать минимальный «денежный припас» для старта во взрослую жизнь, на обучение. На жильё — смотреть по ситуации, которая в каждой семье своя, заключила специалистка.