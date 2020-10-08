ЦБ: ослабление рубля ослабило и интерес россиян к иностранной валюте

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Спрос на иностранную валюту у россиян ощутимо не увеличился, несмотря на ослабление рубля в сентябре. Такое утверждение содержится в информационно-аналитическом материале Банка России.

Более того, в отчёте сказано, что граждане страны переводили рубли в валюту в разы меньше, чем в прошлые годы.

Нетто-покупка наличной и безналичной иностранной валюты населением в крупнейших российских банках и на Московской бирже через брокеров — некредитных финансовых организаций — за сентябрь составила около $117 млн, что существенно меньше покупок прошлых лет (более $1 млрд в сентябре 2018 и 2019 года), — цитирует ТАСС сообщение регулятора.

Также отмечается, что в периоды ослабления рубля россияне, наоборот, в большей степени продавали иностранную валюту.

Ранее, как писал NEWS.ru, инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин заявил, что справедливое соотношение рубля к американскому доллару должно быть на отметке в 67 единиц. Нынешняя девальвация, по его мнению, не имеет экономических причин.