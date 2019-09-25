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Инвестиции России в области недропользования Венесуэлы могут достичь порядка $1 млрд, говорится в материалах к переговорам президентов двух стран Владимира Путина и Николаса Мадуро.

Прежде всего, высок интерес к добыче алмазов и золота. По венесуэльским оценкам, объёмы инвестиционного участия российской стороны могут достичь порядка $1 млрд, — цитирует документы «Интерфакс». Потенциалом также обладает финансирование...