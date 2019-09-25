В России наметился рост экономики в начале третьего квартала 2019 года, однако за ним может прийти существенное замедление. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин.
Если смотреть последнюю статистику, то она говорит нам о некотором восстановлении темпов роста — примерно 1,6–1,7% в начале третьего квартала, — заметил он.
Политик добавил, что замедление темпов роста можно будет заметить примерно через 12 месяцев, передаёт
Ранее министр финансов Антон Силуанов предрёк ускорение роста экономики России. По его словам, принятые законы и проекты правительства дадут бизнесу стабильность. Уже сейчас, отмечает глава Минфина, темпы роста экономики составляют 1,7%. Банк России со своей стороны недавно ухудшил прогнозы по росту ВВП в 2019 году до 0,8–1,3%, писал News.ru.