Определён лидер цифровизации среди страховых компаний

https://static.news.ru/photo/d716cf66-3893-11eb-bdef-fa163e074e61_660.jpg Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com/Global Look Press

Компания «Ингосстрах» стала лидером рейтинга digital-зрелости. Анализ рынка проводило агентство SDI360°. Исследование делалось для того, чтобы выявить и оценить уровень цифрового развития отрасли страхования.

В частности, во внимание брались три основных параметра: представленность в Интернете, коммуникация и продвижение, развитие онлайн-продаж. И уже непосредственно внутри данных направлений представители рынка анализировались по 36 пунктам, где максимальный балл по каждому из них равнялся 10. Среди источников информации использовались данные соцсетей, аналитические агрегаторы и ресурсы «Медиалогии».

В итоге «Ингосстрах» смог заработать 230 баллов из 360, оставив конкурентов далеко позади. Эксперты расставили компании оценки следующим образом:

представленность в Сети — 85;

продвижение и коммуникации — 85;

онлайн-продажи — 60.

Столь высокие баллы, которые достались «Ингосстраху», стали следствием того, что компания является лидером по работе с физлицами, а прямые продажи в онлайне — это часть её стратегии по развитию. К тому же страховая организация активно развивает свой канал на YouTube, регулярно наполняя его познавательным контентом, чем не могли похвастаться остальные участники исследования.

Долгое время компания делает акцент на развитие именно digital-сегмента. Этому направлению «Ингосстрах» уделяет повышенное внимание, так как без него невозможна современная конкурентоспособная борьба, да и требования клиентов заметно возросли. Многим людям, прибегающим к услугам страхового рынка, необходимо видеть и понимать, что они доверяют именно тем участникам, которые не игнорируют технический прогресс, а идут вместе с ним, порой даже опережая его.

«Новая реальность», в которой мы оказались из-за пандемии, подтвердила правильность такого подхода. Наша компания смогла адаптироваться к непростым условиям работы, — заявил директор по связям с общественностью «Ингосстраха» Карен Асоян.