Операторы связи перестанут использовать устаревшие технологии для интернета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Операторы связи перестанут использовать для доступа к интернету устаревшие технологии. Они выполнили поручение Госкомиссии по радиочастотам и завершили перевод абонентов из диапазона частот 3,4–3,8 ГГц на другие системы связи, сообщает Минцифры.

Отмечается, что на исполнение поручения у операторов был один год. За это время все операторы перешли на LTE и свернули разработку программного обеспечения WiMAX.

Для абонентов ничего не изменится, связь и интернет останется на прежнем уровне, так как речь идет об устаревших технологиях, которые никак не влияют на конечного пользователя, говорится в сообщении министерства.

Что касается 5G-сетей, то с ними это решение не связано, уточняет ведомство. Для 5G не будет использоваться диапазон 3,4–3,8 ГГц. Для развёртывания работы сетей пятого поколения будет выбран диапазон частот 4,8–4,9 ГГц.

Ранее сообщалось, что Минцифры разрабатывает механизм, при котором операторам будет предложено совместное использование сотовых сетей в небольших населённых пунктах и на трассах. Схема предполагает, что компании смогут воспользоваться техникой конкурентов там, где у них нет оборудования.