Власти предложат сотовым операторам совместное использование сетей

Фото Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Минцифры разрабатывает механизм, при котором оператором будет предложено совместное использование сотовых сетей в небольших населённых пунктах и на трассах. Схема предполагает, что компании смогут воспользоваться техникой конкурентов там, где у них нет оборудования, пишут «Известия».

Совместное использование сетей в условиях санкций позволит сохранить приемлемое качество связи в крупных городах. Такая кооперация необходима для реализации социально значимых проектов, которые заморожены из-за санкций. В частности, это упразднение цифрового неравенства и покрытие мобильным интернетом федеральных трасс.

По словам собеседника издания, на сегодня обсуждается только проект покрытия сотовой связью отдалённых малых населённых пунктов. Разработку механизма совместного использования сетей Минцифры начало ещё в прошлом году. При этом сотовые операторы в 2023 году должны были использовать только российское оборудование.

В России насчитывается порядка 5 тыс. населённых пунктов с населением от 500 до 999 человек, покрытие каждого стоит до 7 млн рублей в зависимости от состояния инфраструктуры. В Минцифры уточнили, что нарушение логистических цепочек привело к временному дефициту телекоммуникационного оборудования. Поставки в Россию оборудования для сотовых сетей и комплектующих создают риски сбоев со связью. Для крупного города отсутствие соединения даже на час-два может быть чувствительным, поэтому механизм технического роуминга актуален.

Совместное использование оборудования для работы в небольших населённых пунктах и других местах, где это возможно технически, — логичное и своевременное решение. Этот же путь выбирают и операторы за рубежом, — сказал газете гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов.

Ранее правительство России разрешило операторам связи больше не хранить трафик общедоступных теле- и радиоканалов, в том числе и стриминговых сервисов. Постановление об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.