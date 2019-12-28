https://static.news.ru/photo/527c3fe6-2a4a-11ea-91fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Операторы платёжных систем будут информировать клиентов о блокировке денежных средств на их счетах. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно закону, при блокировке оператор обязан проинформировать физическое лицо в тот же день, а также назвать причины, по которым это произошло. Данные изменения помогут защитить клиентов электронных платежей, а также помочь избежать случаев мошенничества. Документ размещён на портале правовой информации.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин подписал документ, согласно которому в стране должны до 2025 года быть реорганизованы либо ликвидированы все унитарные предприятия.