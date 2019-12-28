Операторы платёжных систем будут информировать клиентов о блокировке денежных средств на их счетах. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Согласно закону, при блокировке оператор обязан проинформировать физическое лицо в тот же день, а также назвать причины, по которым это произошло. Данные изменения помогут защитить клиентов электронных платежей, а также помочь избежать случаев мошенничества. Документ размещён на портале правовой информации.
Как ранее писал NEWS.ru, Путин подписал документ, согласно которому в стране должны до 2025 года быть реорганизованы либо ликвидированы все унитарные предприятия.
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