https://static.news.ru/photo/6c858492-3ea9-11ea-b909-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Страны ОПЕК обсуждают продление соглашения о сокращении добычи нефти до конца 2020 года. Обсуждения имеют предварительный характер.

Обсуждения предварительные пока, но есть понимание, что надо продлить после марта до конца года. Конечно, мы сможем пересмотреть условия на встрече в июне, — цитирует ТАСС источника.

Он также напомнил о возможности ОПЕК собраться в Багдаде в сентябре для на праздновании 60 лет с основания картеля.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о намерении усилить сотрудничество с ОПЕК и призвал страны ОПЕК+ к соблюдению договорённостей по сокращению добычи нефти.