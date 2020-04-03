Онлайн-ретейлеры пожаловались Поповой на блокировку их работы в регионах

https://static.news.ru/photo/2a5a0e3c-75ca-11ea-954e-fa163e074e61_660.jpg Анна Попова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ретейлеры, занимающиеся онлайн-продажами, пожаловались в Роспотребнадзор, так как в ряде регионов чиновники и силовики парализовали их работу, вводя меры против коронавируса. Известно множество случаев задержания курьеров и грузовиков, принудительного закрытия складов.

Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАСТ) Александр Иванов направил письмо главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой обеспечить «свободное перемещение» людей и грузов.

Среди участников НАСТ — eBay, Boxberry, PickPoint, СДЭК и другие компании. О препятствовании работе заявляли и в Ассоциации компаний интернет-торговли. В неё, в частности, входят Wildberries, «М.Видео», «Эльдорадо», «Детский мир», Lamoda, Ozon.

Вице-президент АКИТ Лия Левинбук рассказала «Интерфаксу», что ассоциация повсеместно фиксирует «перегибы» территориальных управлений Роспотребнадзора, за исключением Москвы. По её словам, регионы выпускают указы с разными формами пропусков и заявок на них. В некоторых случаях они предлагают в каждом муниципалитете заверять справки на доставку заказа.

При этом, согласно распоряжению правительства от 27 марта N762-р, онлайн-ретейл может продолжать свою деятельность. Тем не менее зачастую апелляция к этому акту в переговорах с чиновниками остаётся бесполезной, говорят предприниматели.

Тем временем услуги таких сервисов в условиях введения режима всеобщей самоизоляции стали пользоваться повышенным спросом.

Вечером 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввёл режим всеобщей самоизоляции. Жителям столицы запретили покидать дома без крайней необходимости. Исключения — поход в ближайший магазин, аптеку и поликлинику, выгул собак и вынос мусора. Не запрещено перемещаться на личном автомобиле и такси, во всех общественных местах следует соблюдать дистанцию от других людей.

Аналогичные правила распространились на многие регионы России. Помимо этого президент Владимир Путин продлил объявленную ранее нерабочую неделю до конца апреля. В стране закрыты непродовольственные магазины, бары, рестораны и прочие досуговые учреждения. По городам ходят полицейские патрули, останавливают с проверкой личный транспорт.

2 апреля Путин заявил, что главам субъектов Российской Федерации предоставят дополнительные полномочия. До конца недели они должны будут определить набор конкретных мер по предотвращению распространения коронавируса. 3 апреля глава государства подчеркнул, что нецелесообразно ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения, единообразно, «под одну гребёнку всех причёсывать на всей территории страны».

Всего в России по состоянию на 3 апреля выявлено 4149 заболевших в 78 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 281 человека. Болезнь уже унесла жизни 34 россиян. На Москву приходится 2923 диагноза, писал NEWS.ru.