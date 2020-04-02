ОНФ предложил ускорить переход на онлайн-квитанции за ЖКУ

https://static.news.ru/photo/df83bb60-74e8-11ea-ab85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ОНФ предложил Минстрою РФ сделать электронный способ доставки платёжек за жилищно-коммунальные услуги приоритетным в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Сегодня важно создать условия для дистанционной оплаты коммунальных платежей, способствовать развитию электронных форм квитанций за ЖКУ, — цитирует пресс-служба ОНФ члена Центрального штаба Сергея Плуготаренко.

Плуготаренко также отметил, что пенсионеры раньше оплачивали услуги через кассы расчётных центров или в отделениях Почты России, а теперь просят пенсионеров оплатить всё через интернет.

Как ранее писал NEWS.ru, эксперт тематической площадки ОНФ «Жильё и городская среда» Павел Склянчук сообщил о том, что, если карантин продлится от двух до четырёх недель, расходы россиян на услуги ЖКХ вырастут на 30%.