ОНФ предложил ускорить переход на онлайн-квитанции за ЖКУ

ОНФ предложил Минстрою РФ сделать электронный способ доставки платёжек за жилищно-коммунальные услуги приоритетным в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Сегодня важно создать условия для дистанционной оплаты коммунальных платежей, способствовать развитию электронных форм квитанций за ЖКУ, — цитирует пресс-служба ОНФ члена Центрального штаба Сергея Плуготаренко.
Плуготаренко также отметил, что пенсионеры раньше оплачивали услуги через кассы расчётных центров или в отделениях Почты России, а теперь просят пенсионеров оплатить всё через интернет.
Как ранее писал NEWS.ru, эксперт тематической площадки ОНФ «Жильё и городская среда» Павел Склянчук сообщил о том, что, если карантин продлится от двух до четырёх недель, расходы россиян на услуги ЖКХ вырастут на 30%.
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