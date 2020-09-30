Оклады ряда бюджетников и госслужащих вырастут на 3% с 1 октября

https://static.news.ru/photo/ee47ddd2-036f-11eb-915b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оклады ряда работников федеральных госорганов, федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений и судей проиндексируют.

Конкретно индексация коснётся окладов россиян, занимающих должности, установленные приложением к постановлению правительства от 24 марта 2007 года, то есть экспертов, заведующих, стенографистов, экспедиторов в центральных аппаратах федеральных судов, кроме Конституционного, Верховного и Арбитражного, а также органах судебного департамента при Верховном суде, органах прокуратуры и следственных органах СК РФ, передаёт РИА Новости.

Кроме того, будут увеличены оклады аналитиков, инженеров, заведующих в федеральных министерствах, службах, агентствах, руководство деятельностью которых осуществляет президент РФ, и в их территориальных органах, судей Конституционного и Верховного судов, федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных. Также оклады поднимут мировым судьям, работникам федеральных госорганов и гражданским служащим военчастей.

Как писал NEWS.ru ранее, глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. По его словам, сегодня в законодательстве действует норма, которая говорит о том, что гражданин получает страховую пенсию без учёта индексации, пока он работает.