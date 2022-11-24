«ОФЗ не доходные»: аналитик про призывы Силуанова и будущее криптовалюты Аналитик Разуваев: ОФЗ не доходные, а сопоставимы с инфляцией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Облигации федерального займа (ОФЗ) являются не доходными, поскольку они в лучшем случае сопоставимы с инфляцией, такое мнение в разговоре с NEWS.ru выразил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. По его словам, в заявлении главы Минфина РФ Антона Силуанова, назвавшего вложения в ОФЗ самым надежным способом защиты сбережений россиян от инфляции, речь идет о том, что «накопления россиян должны работать на Россию».

Основной посыл этого заявления звучит так: накопления россиян должны работать на Россию. А в том, что господин Силуанов рекламирует именно свои бонды, нет ничего удивительного. Правда непосредственно сами ОФЗ не доходные и в лучшем случае сопоставимы с инфляцией, — сказал Разуваев.

Он призвал будущих инвесторов обратить внимание на более доходные ценные бумаги российских компаний.

Аналитик указал на то, что в вопросе майнинга также необходимо быть осторожнее. По его словам, на фоне повышения ставки федеральным резервом США и потенциального масштабного кризиса криптовалюта может практически обнулиться.

Если говорить о криптовалюте, то это история «Голландии и тюльпанов». Так как по результатам дальнейшего повышения ставки федрезервом США, а также возможного масштабного кризиса, сопоставимого с Lehman Brothers, крипта может практически обнулиться и будет стоить, как говорится, «100 рублей за копейку». И все это на фоне глобального повышения цен на электроэнергию, которое в свою очередь приводит к моментальному снижению рентабельности майнинга, как такого, — добавил Разуваев.

Ранее NEWS.ru объяснял, на какие облигации нужно обратить внимание и сколько денег стоит на них потратить. В частности речь шла о ценных бумагах в юанях.