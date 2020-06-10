ОЭСР определила будущее российской экономики

https://static.news.ru/photo/0a1f5114-ab48-11ea-a5af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Ziese/imagebroker.com/Global Look Press

Если Россию накроет вторая волна пандемии коронавируса в 2020 году, то её экономика снизится на 10%. В случае, если распространение заболевания удастся контролировать, то уровень снижения составит 8%. Об этом сообщается в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В организации видят два варианта развития событий. В первом случае ослабление карантинных мер, которое происходит постепенно, вызовет рост ВВП РФ на 6% в 2021 году. Если будет вторая волна, то экономика вырастет только на 4,9% в следующем году.

Что касается мирового ВВП, то, в зависимости от сценария, оно может составить 6-7,6%. При этом ОЭСР отмечает, что пандемия уже привела к самой тяжёлой рецессии за 100 лет. При этом экономика европейских стран от COVID-19 пострадала сильнее всего. Обвал Еврозоны может составить 9,1-11,5%. Тяжелее всего придётся, как отметили экономисты, Италии, Испании, Франции и Великобритании.

США также не минует снижение ВВП. Оно составит от 7,3% до 8,5%. Меньше всего пострадает Китай. В случае второй волны показатель падения составит 3,7% по итогам текущего года, но если её не будет, то ВВП КНР снизится на 2,6%.

Как писал NEWS.ru, в период с 2 по 8 июня инфляция в России вышла на нулевой показатель после того, как две недели подряд держалась на уровне 0,1%.