https://static.news.ru/photo/62d7c6f4-c4b4-11e9-b797-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Объём «свободных денег» (индекс «свободных денег») ИСД у россиян снизился на 10% в июле и достиг отметки в 29,3 тысячи рублей. В июне показатель достиг максимума с декабря 2018 года.

В июле после июньского пика объем «свободных денег» в типичном российском домохозяйстве откатился к показателям апреля-мая, — говорится в заявлении исследовательского холдинга «Ромир».

Как отметил глава холдинга Андрей Милехин, снижение ИСД в июле наблюдается уже не первый год. И каждый раз показатели «откатываются» к значениям апреля-мая, сообщает RNS .

Как ранее писал News.ru, российские банки обратились к главе Минфина Антону Силуанову с просьбой запретить Федеральной налоговой службе (ФНС) требовать заморозки личных банковских карт предпринимателей.