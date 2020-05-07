Объём сделок на МосБирже вырос на 15,9% в апреле

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Компания, обрабатывающая данные с терминалов в торговых точках, сообщила статистику выручки предприятий в период ограничительных мер. По данным организации, выручка пивных магазинов выросла на 3% по сравнению с показателями начала марта.

Средний чек в этих торговых точках вырос на 17%, до 430 рублей, передаёт ТАСС. Это на 37% больше аналогичного показателя мая 2019 года. При этом примерно 15% пивных магазинов были...