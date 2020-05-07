Объём сделок на МосБирже вырос на 15,9% в апреле

Объём торгов на Московской бирже достиг 85,5 трлн рублей в апреле 2020-го, увеличившись на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Как писал NEWS.ru, индексы МосБиржи и РТС начали расти в мае.
Резкое падение случилось в начале марта, когда мировой рынок ценных бумаг пережил обрушение, связанное с распространением коронавируса в Европе и США. Следующим негативным фактором оказался срыв сделки ОПЕК+, после которого началось рекордное падение цен на нефть.
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