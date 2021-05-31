Обязательная маркировка мороженого и сыров стартовала в России

Обязательная маркировка сыров и мороженого началась в России с 1 июня. Зарегистрировались и поставили на учёт продукцию в госсистеме маркировки «Честный знак» 85% производителей мороженого и 100% — сыра, пишет ТАСС.
Готовность к маркировке
Готовность к маркировке подтвердили как крупные, так и мелкие производители. С 1 сентября начнётся второй этап маркировки молочной продукции для товаров со сроком годности более 40 дней. С 1 декабря — для товаров со сроком годности менее 40 дней. Для фермеров, которые будут продавать товары напрямую или через розницу, маркировка станет обязательной с 1 декабря 2022 года. С 1 декабря 2023 года будет введён поэкземплярный учёт молочной продукции.
Как сообщалось ранее, эксперты рассказали россиянам о том, как изменится их жизнь с первого летнего месяца. В частности, начнёт действовать новый порядок регистрации корпоративных сим-карт. Компании будут обязаны привязывать их к аккаунтам своих сотрудников на портале госуслуг.