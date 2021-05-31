Обязательная маркировка мороженого и сыров стартовала в России

https://static.news.ru/photo/b0831d16-c261-11eb-95b1-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Обязательная маркировка сыров и мороженого началась в России с 1 июня. Зарегистрировались и поставили на учёт продукцию в госсистеме маркировки «Честный знак» 85% производителей мороженого и 100% — сыра, пишет ТАСС.

Готовность к маркировке подтвердили интеграторы типографии, 826 компаний заказали более 1 млрд кодов. На минувшей неделе нагрузка выросла в восемь раз, при этом 99% документов обрабатывается за 10 минут. Все участники уведомлены, что переноса сроков маркировки уже не будет.

Готовность к маркировке подтвердили как крупные, так и мелкие производители. С 1 сентября начнётся второй этап маркировки молочной продукции для товаров со сроком годности более 40 дней. С 1 декабря — для товаров со сроком годности менее 40 дней. Для фермеров, которые будут продавать товары напрямую или через розницу, маркировка станет обязательной с 1 декабря 2022 года. С 1 декабря 2023 года будет введён поэкземплярный учёт молочной продукции.

Как сообщалось ранее, эксперты рассказали россиянам о том, как изменится их жизнь с первого летнего месяца. В частности, начнёт действовать новый порядок регистрации корпоративных сим-карт. Компании будут обязаны привязывать их к аккаунтам своих сотрудников на портале госуслуг.