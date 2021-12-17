«Обсуждения были»: экономист сообщила, получат ли пенсионеры выплаты

Пенсионеры могут рассчитывать на новогодние выплаты, заявила доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве России Наталья Оганова «Царьграду». Президент России и правительство намекали, что они будут и даже могут стать регулярными, заверила Оганова.

Она объяснила, что выплаты были заложены в бюджет на следующие три года. Известно же о них станет 23 декабря, когда Владимир Путин выступит на пресс-конференции.

Обсуждения действительно были, вот посмотрим, осталось не так много времени. Но никакого другого варианта сейчас нет у президента и правительства, я это уже говорила неоднократно, — сказала Оганова.

Она добавила, что к выплатам подталкивает сложившаяся ситуация в стране: инфляция, безработица, уровень жизни.

Ранее Госдума предложила сделать ежегодными предновогодние выплаты пенсионерам. Предновогоднюю выплату предлагается выплачивать всем работающим и неработающим пенсионерам, получающим страховую пенсию, и не ставить одних получателей в преимущественное положение перед другими. Согласно пояснению, уровень инфляции по итогам 2021 года может превысить 9%, и это негативно отразится на доходах пенсионеров.