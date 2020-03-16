Снижение ставки ФРС — лишь временное решение текущих проблем мировой экономики, полагают опрошенные NEWS.ru эксперты. Ранее Федеральная резервная система США объявила, что с 16 марта уменьшает размер своей базовой ставки почти до нуля — 0-0,25%. Причина — негативное влияние эпидемии коронавируса на экономическое развитие. Специалисты полагают, что принятые меры не восполнят все понесённые потери, но могут поддержать фондовые и валютные рынки. Поможет ли решение американского регулятора российскому рублю, — в материале портала.

Федрезерв не стал выбирать путь постепенного снижения, и опустил ставку сразу на 1 процентный пункт — до этого её размер составлял 1-1,25%. Причина столь резких действий — продолжающееся распространение эпидемии COVID-19, которая подрывает экономическую деятельность во многих странах, включая Соединённые Штаты, отметили в ФРС.

Влияние коронавируса будет оказывать давление на экономическую активность в краткосрочный период и создаёт риски для её дальнейших перспектив. В свете такого развития событий комитет (по операциям на открытом рынке ФРС) принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25%. Комитет рассчитывает сохранять этот диапазон до тех пор, пока не будет уверен в том, что экономика выдержала последние события и находится на пути к целевым показателям максимального уровня занятости и ценовой стабильности, — отмечается в заявлении на сайте регулятора.

Одновременно Федрезерв объявил о возвращении к политике количественного смягчения и планирует закупить дополнительно государственные казначейские бумаги США на общую сумму $500 млрд, а также ипотечные облигации на $200 млрд. В результате его общие активы вырастут до рекордного уровня в $5 трлн, отмечают в РБК.

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В дополнение ФРС совместно с пятью другими регуляторами — Европейским центральным банком (ЕЦБ), Банком Англии, Банком Японии, Банком Канады и Национальным банком Швейцарии и приняла решение расширить предоставление ликвидности в помощью существующих соглашений по долларовым своп-линиям. Крупнейшие мировые Центробанки договорились снизить ставку существующих своп-линий в долларах США на 25 базисных пунктов.

Напомним, снижение ставки Федрезерва стало уже вторым за последний месяц. 3 марта регулятор понизил её с уровня 1,5–1,75% до 1–1,25%. Это, кстати, было первое внеплановое снижение ставки со времён мирового кризиса в 2008 году.

Снижение размера ставки почти до нулевого уровня приветствовал президент США Дональд Трамп. В ходе брифинга в Белом доме он поздравил регулятора с таким решением и дал понять, что объёмы вливаемых на рынок средств могут быть и больше.

В дополнение к этому, что также очень важно, ФРС закупит гособлигации на сумму в $500 млрд, а также ипотечные ценные бумаги на сумму в $200 млрд, и эти цифры могут увеличиться. Это действительно хорошая новость, и это действительно хорошо для нашей страны, — заявил американский президент.

До этого Дональд Трамп не раз призывал Федеральный резерв к более активным действиям по смягчению монетарной политики. Тот факт, что снижение ставки произошло вне запланированного заседания говорит если не о панике в монетарном комитете ФРС, то о крайней обеспокоенности, считает управляющий партнер инвесткомпании EXANTE Алексей Кириенко. По его словам, на ситуацию напрямую влияет рост числа заражённых коронавирусом — теперь и за пределами Китая.

Инвесторы опасаются повсеместной остановки экономики с колоссальными потерями для сферы услуг. Вероятно, в ФРС расценили текущую ситуацию как критическую, решив не ждать два дня до следующего заседания. Другие крупнейшие центробанки, включая ЕЦБ и Банк Японии, также решили сократить свои ставки. Алексей Кириенко управляющий партнёр EXANTE управляющий партнёр EXANTE

Понижение ставки — вынужденная мера, направленная на то, чтобы остановить дальнейший обвал фондовых рынков США, которые переживают сложнейший за последние 30 лет период, соглашается венчурный инвестор и основатель iTLEADERS Егор Клопенко.

Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Снижение базовой ставки — одна из самых значимых мер. Однако, в текущей ситуации её эффективность под вопросом, так как причины обвала не связаны непосредственно со ставкой ФРС и на данный момент они не устранены. В любом случае перспективы для развивающихся рынков здесь пока не очень радужные, если понижение ставки привлечёт инвесторов к американскому фондовому рынку, то это будет происходить в первую очередь как раз за счёт развивающихся. Егор Клопенко венчурный инвестор, основатель iTLEADERS венчурный инвестор, основатель iTLEADERS

Заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константин Корищенко полагает, что меры ФРС должны поддержать развитие глобальной экономики.

Мировая экономика в значительной степени зависит от двух факторов — насколько хорошо себя чувствует производство в Китае и насколько хорошо себя чувствует потребление в США. Дешёвые деньги всегда способствовали росту кредитования и росту потребления, так что снижение ставки должно помочь. Кроме того, это поможет перемещению дешёвых американских капиталов в различного рода активы — те же российские ОФЗ, по мере успокоения ситуации. Константин Корищенко завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС

Вместе с тем, он отмечает, что общие проблемы мировой экономики, прежде всего накопление долгов, таким образом не решить. Снижение ставки Федрезерва поможет уменьшить потери от эпидемии коронавируса, но полностью их не компенсирует, полагает эксперт.

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Тем временем, первые с начала острой фазы эпидемии коронавируса статистические данные Китая показали значительное падение важных экономических показателей. Так промышленное производство в январе-феврале сократилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это худший показатель за последние 30 лет. При этом в торговле падение составило 20,5%, инвестиции в основной капитал снизились на 24,5%.

Истеричная реакция

Мировые рынки довольно неожиданно отреагировали на решение ФРС США. Фьючерсы на американские биржевые индексы упали почти на 5%. Заметное снижение — от 3% до 9% показали фондовые индикаторы практически всех крупнейших торговых площадок Европы и Азии.

Негативный внешний фон сформировался именно падением фьючерсов на американской бирже, считает аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов. По его словам, рынки посчитали, что ФРС пошла на такой шаг, потому что ей что-то известно, и возможно реальная ситуация намного хуже, чем предполагалось.

Первая реакция фондовых рынков на решение Федрезерва оказалась истеричной. Определяющими станут торги 16 марта в США — либо индекс S&P 500 сделает заявку на возвращение к росту, либо подтвердится тренд на дальнейшее снижение. При этом, ожидать разворота рынков вполне возможно, потому что вливаются достаточно серьёзные объёмы денег, и не только со стороны ФРС, но и Германии, Франции и других стран ЕС. Банк Японии также будет активно скупать ценные бумаги с рынка. Так что шансы на рост есть, но он не будет стремительным. Сергей Дроздов аналитик ГК «ФИНАМ» аналитик ГК «ФИНАМ»

Российский фондовый рынок последовал общей тенденции и также показал падение на фоне снижения биржевых площадок других стран. В первой половине дня индекс Мосбиржи терял более 3%, индекс РТС — более 4%. Российская нацвалюта также заметно ослабила свои позиции, снизившись боле чем на 2%. В результате доллар поднялся выше 74 рублей, евро — выше 84.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские индексы следуют за падением мировых цен на нефть, которые имеют очень сильное влияние на отечественный рынок, считает Алексей Кириенко. В первой половине дня 16 марта баррель Brent терял в цене более 7% и торговался вблизи $31.

Следует различать две ситуации: пик паники и дно рынков. Если первое, возможно, и осталось позади, то второе ещё только предстоит нащупать. Например, рубль в 2008 и 2014 годах после панических распродаж некоторое время рос, но вскоре вновь возвращался к снижению — пусть и не так резко. Таков вероятный сценарий и на этот раз. Если негативные настроения продолжат распространяться по рынкам, рубль может уйти выше отметки 75 за доллар. Поддержать российскую валюту сможет начало налогового сезона, а также валютные интервенции, которые проводит ЦБР.

Вместе с тем, потенциально снижение ставки ФРС играет на руку и российской бирже и курсу рубля.

Свободные деньги, решив текущие проблемы в США, станут потихоньку перетекать на друге рынки, отмечает Корищенко, как это было в 2009-2010 и последующих годах. Это приведет к росту индексов и валют других стран, снижению ставок, в частности по российским ОФЗ. Это поможет России решить проблемы долгового рынка, снизить ставки, поможет укрепиться рублю. Но, при этом, вряд ли это может существенно поднять цены на нефть.

Сергей Дроздов полагает, что если биржа США сможет развернуться в сторону роста, то и на разливающиеся рынки пойдут деньги, хотя и с некоторой задержкой. В результате, при благоприятном сценарии российская валюта получит шанс плавно укрепиться, а её курс двинется к отметке 68 рублей за доллар.