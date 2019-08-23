https://static.news.ru/photo/247ee77c-c5de-11e9-80be-fa163e074e61_660.jpg Фото: transoil.by

Главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго сообщил, что новая точка контроля нефти может появиться на восточной границе Белоруссии в 2021 году.

«Гомельтранснефть Дружба» обсуждает с концерном «Белнефтехим» необходимость организации новых точек контроля количества и качества нефти, — подчеркнул Вериго.

Данное предложение связано с загрязнённой нефтью, которая парализовала работу нескольких нефтепроводов в разных странах, передаёт БелТА .

В апреле этого года произошло международное чрезвычайное происшествие, когда в трубопровод «Дружба» попала загрязнённая хлоридами нефть. 24–25 апреля Польша и Украина приостановили подачу нефти в свои страны. В течение мая поставка «чистой» нефти возобновилась в Белоруссию, на Украину и далее в Словакию, Чехию и Венгрию.

Как писал News.ru, корпорация «Роснефть» проведёт полную оценку ущерба из-за сбоев поставки по нефтепроводу «Дружба» после всех обращений за компенсациями и их комплексного анализа. Об этом сообщается в отчёте компании за первое полугодие 2019 года.