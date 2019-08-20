https://static.news.ru/photo/3feb0e6a-c3e4-11e9-90e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: belchemoil/facebook.com

Корпорация «Роснефть» проведёт полную оценку ущерба из-за сбоев поставки по нефтепроводу «Дружба» после всех обращений за компенсациями и их комплексного анализа. Об этом сообщается в отчёте компании за первое полугодие 2019 года.

С претензиями к компании обратились покупатели, которые не получили законтрактованные объёмы нефти из-за остановки прокачки нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» по причине загрязнения, — следует из материалов отчёта, которые приводит ТАСС .

Для окончательной оценки необходимо получить документально подтверждённые суммы по претензиям со стороны партнёров и их перевыставления в адрес «Транснефти».

19 апреля 2019 года было зафиксировано снижение качества российской нефти. Концерн «Белнефтехим» сообщил, что содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу «Дружба» нефти превышало предельные показатели в десятки раз. Россия была вынуждена приостановить поставки в несколько стран. Некоторые из них потребовали компенсации.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что ситуация с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба» принесла России репутационные издержки, ранее писал News.ru.