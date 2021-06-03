Новый налог на недвижимость предложили ввести для россиян в ГД

https://static.news.ru/photo/39afa2f4-c4b9-11eb-b9d0-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Новый налог нужно ввести для россиян с большим количеством квартир и недвижимостью большой площади. Такое мнение высказал первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Михаил Щапов в интервью URA.RU.

Депутат считает , что для внедрения такой инициативы нудно произвести дополнительные расчёты.

Например, когда у человека, кроме одной квартиры, есть ещё четыре-пять, которые он сдаёт. Здесь можно обсуждать дополнительную нагрузку при превышении определённой площади на одного гражданина в собственности, — рассуждает депутат.

Так, 100 «квадратов» и более на одного человека уже говорит о его состоятельности, это является случаем, когда можно обсуждать повышенную ставку налога на имущество.

Щапов уверен, что в стране нужно повышать нагрузку на богатых. К примеру, ввести ещё налоги на дорогие автомобили и яхты.

Накануне другой депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что налоговую нагрузку нужно поднять для букмекерских контор, коллекторских агентств, микрофинансовых организаций и «социально безответственных артистов».

Как сообщалось ранее, заместитель начальника Управления президента по общественным проектам Александр Журавский предложил облагать налогами блогеров. Заявление прозвучало в рамках дискуссии, посвящённой блогсфере, на Петербургском международном экономическом форуме.