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Экономика

Новый налог на недвижимость предложили ввести для россиян в ГД

01:16, 04 июня 2021
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Новый налог нужно ввести для россиян с большим количеством квартир и недвижимостью большой площади. Такое мнение высказал первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Михаил Щапов в интервью URA.RU.

Депутат считает, что для внедрения такой инициативы нудно произвести дополнительные расчёты.

Например, когда у человека, кроме одной квартиры, есть ещё четыре-пять, которые он сдаёт. Здесь можно обсуждать дополнительную нагрузку при превышении определённой площади на одного гражданина в собственности, — рассуждает депутат.

Так, 100 «квадратов» и более на одного человека уже говорит о его состоятельности, это является случаем, когда можно обсуждать повышенную ставку налога на имущество.

Щапов уверен, что в стране нужно повышать нагрузку на богатых. К примеру, ввести ещё налоги на дорогие автомобили и яхты.

Накануне другой депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что налоговую нагрузку нужно поднять для букмекерских контор, коллекторских агентств, микрофинансовых организаций и «социально безответственных артистов».

Как сообщалось ранее, заместитель начальника Управления президента по общественным проектам Александр Журавский предложил облагать налогами блогеров. Заявление прозвучало в рамках дискуссии, посвящённой блогсфере, на Петербургском международном экономическом форуме.

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