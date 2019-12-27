Сбербанк внедрил в свои новые банкоматы-ресайклеры функцию возврата невостребованных клиентом купюр.
Эта функция нужна в тех случаях, когда клиент, снимающий наличные, отвлекается и забывает свои деньги в лотке выдачи купюр — машина заберёт их обратно и зачислит на тот же счёт, с которого их сняли,
В банке рассказали, что благодаря этой возможности, случаев с забытыми в банкоматах деньгами стало меньше почти на треть. Ранее в Сбербанке внедрили функцию информирования о забытых пластиковых картах — если человек оставляет карту в банкомате, ему сообщат об этом по СМС. Банк планирует заменить все обычные банкоматы на ресайклеры к 2021 году. На данный момент в стране установлено 77 тысяч банкоматов Сбербанка.
Как писал NEWS.ru ранее, Сбербанк России сообщил о запуске программы по выдаче ипотечных кредитов для самозанятых граждан. В финансовой организации уточняют, что самозанятые смогут воспользоваться ипотекой для покупки строящегося и готового жилья, гаража, загородной недвижимости (кроме индивидуального строительства).
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