https://static.news.ru/photo/d3566384-291a-11ea-a551-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Сбербанк внедрил в свои новые банкоматы-ресайклеры функцию возврата невостребованных клиентом купюр.

Эта функция нужна в тех случаях, когда клиент, снимающий наличные, отвлекается и забывает свои деньги в лотке выдачи купюр — машина заберёт их обратно и зачислит на тот же счёт, с которого их сняли, передаёт РИА Новости.

В банке рассказали, что благодаря этой возможности, случаев с забытыми в банкоматах деньгами стало меньше почти на треть. Ранее в Сбербанке внедрили функцию информирования о забытых пластиковых картах — если человек оставляет карту в банкомате, ему сообщат об этом по СМС. Банк планирует заменить все обычные банкоматы на ресайклеры к 2021 году. На данный момент в стране установлено 77 тысяч банкоматов Сбербанка.

Как писал NEWS.ru ранее, Сбербанк России сообщил о запуске программы по выдаче ипотечных кредитов для самозанятых граждан. В финансовой организации уточняют, что самозанятые смогут воспользоваться ипотекой для покупки строящегося и готового жилья, гаража, загородной недвижимости (кроме индивидуального строительства).