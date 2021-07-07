Новостройки потеряли популярность у россиян

Во II квартале текущего года спрос на квартиры в новостройках упал в среднем по России на 15% по сравнению с уровнем I квартала. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «Авито».

Аналитики полагают , что такие тенденции связаны со снижением ажиотажа на квартиры в прошлом году, отсутствием роста доходов населения и подорожанием квартир. Так, цены на них по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 33%.

Эксперты отмечают, что рынок новостроек стабилизировался: «спрос выровнялся до отметок прошлого года, что создало предпосылки для замедления темпов роста цен». Они также полагают, что в июле и августе значения потребительского интереса вернутся назад, в том числе за счёт сезонного роста.

Ранее сообщалось, что спрос на квартиры-студии в мае вырос на 43%. Причём россиян в основном интересуют предложения на вторичном рынке.