Назван тип квартир, спрос на которые вырос на 43%

Спрос на квартиры-студии в мае вырос на 43%. Причём россиян в основном интересуют предложения на вторичном рынке. Об этом сообщили «Известиям» аналитики «Авито Недвижимость».

Интерес россиян к студиям от застройщика вырос в том же периоде незначительно — всего на 2%. При этом число продающихся объектов последовало за спросом и выросло на 26% на «вторичке» и на 3% — на первичном рынке.

Аналитики отмечают рост цен на такие квартиры. За год квартиры-студии подорожали в полтора раза на рынке новостроек и на 30% — на вторичные объекты.

В среднем по стране квадратный метр такого жилья в новостройке стоил 132,4 тысячи рублей, а от физлиц — 119,8 тысячи рублей.

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко рассказала россиянам, как выгодно приобрести квартиру. Она как раз рекомендовала гражданам обратить внимание на вторичное жильё. Она пояснила, что из-за нестабильной ситуации на рынке труда лучше вкладываться в уже готовые квадратные метры. Так, из-за прошлогоднего локдауна заёмщики не могут обращаться в суд с жалобой на задержку строительства.