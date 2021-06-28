Назван тип квартир, спрос на которые вырос на 43%

Спрос на квартиры-студии в мае вырос на 43%. Причём россиян в основном интересуют предложения на вторичном рынке. Об этом сообщили «Известиям» аналитики «Авито Недвижимость».
Интерес россиян к студиям от застройщика
Аналитики отмечают рост цен на такие квартиры. За год квартиры-студии подорожали в полтора раза на рынке новостроек и на 30% — на вторичные объекты.
В среднем по стране квадратный метр такого жилья в новостройке стоил 132,4 тысячи рублей, а от физлиц — 119,8 тысячи рублей.
Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко рассказала россиянам, как выгодно приобрести квартиру. Она как раз рекомендовала гражданам обратить внимание на вторичное жильё. Она пояснила, что из-за нестабильной ситуации на рынке труда лучше вкладываться в уже готовые квадратные метры. Так, из-за прошлогоднего локдауна заёмщики не могут обращаться в суд с жалобой на задержку строительства.