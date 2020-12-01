Новогодние игрушки могут закончиться к празднику в РФ

https://static.news.ru/photo/49257cb2-341e-11eb-a3c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дефицит импортных новогодних игрушек может возникнуть в России накануне праздника. Импортёры не успели вовремя ввезти в страну необходимый объём товара, так как производство стояло из-за пандемии коронавируса.

О дефиците предупреждает Ассоциация предприятий индустрии детских товаров в письме к ФТС. В частности, речь идёт о том, что необходимый запас новогодних товаров уже есть на складах в сентябре, но в этом году он не был сформирован, пишут «Известия». По данным АИДТ, 71% новогодних игрушек в России импортного производства.

Зарубежные производители, лидером среди которых является КНР, ограничили производство ещё в феврале, на протяжении нескольких месяцев заводы стояли. После того как их работа возобновилась, страна начала делать поставки в другие регионы по квотам, а не исходя из того, какой объём продукции требовался покупателю, — поясняет изданию глава ассоциации Антонина Цицулина.

В письме к ФТС организация предлагает ускорить пропуск новогодней продукции на границе. В свою очередь таможня сообщила, что проблемных вопросов, которые связаны с ввозом и декларированием товаров для детей и подростков, сейчас нет. Работа сторон проходит в режиме, близком реальному времени.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по состоянию на 21 ноября 2019 года средняя цена на искусственную ёлку по России составляла 2464 рубля. При этом средняя стоимость по сравнению с информацией за ноябрь 2018 года снизилась на 30% — граждане покупали более дешёвые модели ёлок.