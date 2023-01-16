Новак: в России по итогам 2022 года выросли добыча и экспорт нефти

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В России по итогам 2022 года выросли добыча и экспорт нефти, заявил вице-премьер Александр Новак в ходе совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Он отметил, что положительный результат получен, несмотря на действия недружественных стран и санкции в отношении РФ, говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Добыча нефти по итогам прошлого года составила 535 млн тонн. Это на 10 млн тонн больше, чем в 2021 году, или плюс 2%. Экспорт также вырос на 7%, — сказал Новак.

Вице-премьер добавил, что поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири» в Китай в 2022 году составили рекордные 15,5 млрд кубометров. Россия также нарастила экспорт сжиженного природного газа (СПГ) на 8% — до 46 млрд кубометров. На внутренний рынок в 2022 году поставлено 484 млрд кубометров газа. Доходы бюджета от нефтегазовой отрасли выросли в прошлом году на 28%, или на 2,5 трлн рублей.

Вице-премьер также отметил, что в 2022 году добыча угля в России выросла на 0,3%, до 442 млн тонн. При этом экспорт угля снизился на 7,6%, но в то же время поставки на внутренний рынок выросли на 6,8%.

Ранее сообщалось, что январе скидка на нефть Urals по сравнению с маркой Brent выросла на 50%. Президент России Владимир Путин ранее поручил кабмину подготовить предложения, чтобы не допустить сложностей для бюджета из-за высокого дисконта на нефть.

Экономист Никита Масленников отметил, что добиться повышения стоимости нефти Urals можно за счет анонсированного ранее сокращения объема добычи и переговоров с партнерами.