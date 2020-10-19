Новак: страны ОПЕК+ продолжат исполнять соглашение о сокращении нефтедобычи

https://static.news.ru/photo/9d1b3260-1233-11eb-a691-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Страны ОПЕК+ договорились продолжать исполнять соглашение о сокращении добычи нефти в полном объёме. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.

Была достигнута договорённость о том, чтобы продолжать исполнять соглашения в полном объёме. Даны соответствующие рекомендации, — рассказал глава ведомства в интервью телеканалу «Россия 24».

Новак добавил, что следующая встреча министров мониторингового комитета ОПЕК+ состоится в ноябре 2020 года, чтобы подвести итоги за октябрь, а также оценить ситуацию, которая будет складываться в зимний период.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин 17 октября пообщался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Салманом Аль Саудом. Стороны обсудили реализацию договорённостей в формате ОПЕК+, а также подчеркнули готовность к координации на данном направлении для поддержания стабильности на рынке энергоносителей. Ранее политики провели телефонный разговор 13 октября. Беседа прошла по инициативе Эр-Рияда.

В мае ОПЕК+ сократила добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. С августа эта квота была уменьшена до 7,7 млн и, согласно дальнейшему плану, с 1 января 2021-го должна снизиться до 5,8 млн. Иными словами, производство нефти должно вырасти почти ещё на 2 млн баррелей в сутки.

Первоначальный план предполагал, что параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года. Впрочем, небольшое исключение уже было сделано прошедшим летом — страны ОПЕК+ продлили на месяц максимальное сокращение добычи в 9,7 млн баррелей в сутки.