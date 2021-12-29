Новак назвал комфортную для России цену на нефть в 2022 году

Цена на нефть в $65–80 за баррель в 2022 году будет комфортной для России, заявил в интервью РБК вице-премьер РФ Александр Новак. Он добавил, что общий объём спроса на нефть в мире продолжит расти и составит примерно 4 млн баррелей в сутки в следующем году.

Сейчас цена на нефть около $75 за баррель. В следующем году для нас будет комфортна цена в $65–80 за баррель. Специально беру такой большой диапазон, поскольку не исключается волатильность на рынке. У нас бюджет в 2021 году балансируется при $43,3 за баррель, на 2022 год заложено $44,2, а прогноз социально-экономического развития предполагает более высокие цены, — пояснил зампред правительства.

Он добавил, что общий объём спроса на нефть в мире вырастет примерно на 4 млн баррелей в сутки в 2022 году. Новак подчеркнул, что Россия до конца 2030 года сохранит добычу нефти на уровне 550--560 млн тонн. При этом, по его словам, распределение между внутренним рынком и экспортом будет зависеть от ситуации на рынке.

В ноябре 2021 года Новак заявил, что текущая стоимость нефти на уровне $80 за баррель объективно отражает ситуацию на рынке. По его словам, спрогнозировать дальнейшее изменение цены невозможно. Вице-премьер добавил, что пока нельзя сказать определённо, достигнут ли цены на нефть $100 за баррель. Это покажет ситуация в ближайшие месяцы, добавил он. Сейчас на рынке присутствует множество факторов, которые могут сыграть как в сторону повышения стоимости, так и её понижения.

Также вице-премьер заметил, что в случае восстановления спроса на нефть выше ожидаемого ОПЕК+ может принять дополнительные меры по стабилизации рынка.