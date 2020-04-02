Новак: проблемы отрицательных цен на нефть у России нет 

Россия полностью обеспечивает потребность в углеводородах на внутреннем рынке и проблемы с отрицательной ценой на нефть у страны нет. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак.
Он отметил, что избытки предложения существуют с учётом падения спроса и такая ситуация складывалась и раньше. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».
Что касается российских производителей, у нас нет таких проблем, поскольку мы имеем достаточно диверсифицированную инфраструктуру, мы в полном объеме обеспечиваем потребности внутреннего рынка, и наша продукция продолжает экспортироваться, — сказал Новак.
Таким образов глава Минэнерго прокомментировал данные аналитического агентства Argus, которое сообщило, что стоимость российской нефти апреля обновила очередной антирекорд.
Как писал NEWS.ru, агентство сообщило, что цена нефти марки Urals 1 снизилась до минимального уровня с марта 1999 года и достигла отметки в $10,54.
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