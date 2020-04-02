Новак: проблемы отрицательных цен на нефть у России нет 

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Министерство энергетики поставило перед собой цель в условиях значительного спроса на топливо не допустить роста цен на него выше инфляции. Об этом заявил глава ведомства Александр Новак.

Пока стоимость бензина на АЗС выросла год к году только на 2%, сказал Новак. Главная задача — сохранить уровень цен не выше уровня инфляции. Сегодня они, если отметить цены за...