Новак озвучил условия использования ГТС Украины после 2024 года

Вице-премьер РФ Александр Новак считает, что украинская газотранспортная система (ГТС) будет востребована российской стороной и после 2024 года при выгодных экономических условиях и необходимом техническом состоянии. Как напомнил он в интервью РБК, Россия никогда не отказывалась от поставок по ГТС Украины.

Как отметил Новак, договор о транзите по 40 млрд куб. м в год через Украину подписан до конца 2024 года, «это достаточно приличные объёмы газа». Он также пояснил, что пропускная способность всей экспортной газотранспортной инфраструктуры не может быть равна объёму потребления, должен быть свободный запас пропускной способности и конкуренция.

Ранее Александр Новак заявил, что рост цен на газ в Европе вызван отказом от долгосрочных контрактов в пользу спота. Еврокомиссия «целенаправленно» выбирает спот, хотя он не даёт понимания, что произойдёт на рынке в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Как отметил вице-премьер, это одна из причин того, что 21 декабря спотовые цены на газ в Европе достигли исторического максимума, превысив отметку в $2000 за тысячу кубометров.

Он также рассказал, что запасов нефти в России хватит минимум на 30 лет, а газа — на 50 лет. По его словам, несмотря на то, что в мире идёт процесс энергоперехода на возобновляемые источники, Россия не сомневается в возможности реализации своих запасов нефти и газа.