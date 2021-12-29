Новак озвучил условия использования ГТС Украины после 2024 года

Вице-премьер РФ Александр Новак считает, что украинская газотранспортная система (ГТС) будет востребована российской стороной и после 2024 года при выгодных экономических условиях и необходимом техническом состоянии. Как напомнил он в интервью РБК, Россия никогда не отказывалась от поставок по ГТС Украины.
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Ранее Александр Новак заявил, что рост цен на газ в Европе вызван отказом от долгосрочных контрактов в пользу спота. Еврокомиссия «целенаправленно» выбирает спот, хотя он не даёт понимания, что произойдёт на рынке в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Как отметил вице-премьер, это одна из причин того, что 21 декабря спотовые цены на газ в Европе достигли исторического максимума, превысив отметку в $2000 за тысячу кубометров.
Он также рассказал, что запасов нефти в России хватит минимум на 30 лет, а газа — на 50 лет. По его словам, несмотря на то, что в мире идёт процесс энергоперехода на возобновляемые источники, Россия не сомневается в возможности реализации своих запасов нефти и газа.