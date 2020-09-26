Новак оценил ситуацию на рынке нефти на фоне пандемии

https://static.news.ru/photo/c794e528-017a-11eb-8ddb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что ситуация на рынке нефти стабильна, однако сохраняется неопределенность на фоне рисков второй волны COVID-19.

Мы видим, что последние несколько месяцев ситуация стабильная, баланс восстановлен за счёт того, что страны-производители сократили добычу и частично был восстановлен спрос, — отметил министр в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, страны G20, как и государства ОПЕК+, отмечают стабилизацию на рынке. Однако необходимо следить за развитием ситуации.

И по мере восстановления спроса восстанавливалась добыча, восстанавливалась в целом ситуация на нефтяном рынке, — подытожил Новак.

9 марта в мире на 30% обрушились нефтяные котировки. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Эр-Рияд принял решение увеличить объёмы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками. В итоге рынок чёрного золота начал стремительно падать.

После долгих переговоров и предварительных решений страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение. Была достигнута договорённость сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. Как и предполагалось, основное бремя на себя возьмут Россия и Саудовская Аравия. Общее же сокращение в мире может достигнуть 19 млн баррелей.

Как писал NEWS.ru, рисками для экономики России на стадии её восстановления могут стать санитарно-эпидемиологические ограничения и рецессия в мировой экономике. Об этом говорится в прогнозе Минэкономразвития о развитии ситуации в 2021–2023 годах.