Инвестиции и экспорт: в России составили план восстановления экономики

https://static.news.ru/photo/5e1833c2-0006-11eb-aa66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рисками для экономики России на стадии её восстановления могут стать санитарно-эпидемиологические ограничения и рецессия в мировой экономике. Об этом сказано в прогнозе Минэкономразвития о развитии ситуации в 2021–2023 годах.

В документе, в частности, подчёркивается, что именно санитарно-эпидемиологическая обстановка будет определять скорость восстановления экономики. При этом в базовом и консервативном вариантах так называемая вторая волна коронавируса не предполагается, хотя она и остаётся ключевым источником риска.

В министерстве считают, что часть санитарно-эпидемиологических требований к условиям работы предприятий и организаций будет носить долгосрочный характер, передаёт ТАСС.

На высокую неопределённость развития мировой экономики указывает широкий диапазон прогнозов аналитиков и международных организаций по глобальному росту на текущий и следующий год: от −3% до −5% на 2020 год и от 3,5% до 6,5% на 2021 год, — говорится в прогнозе.

Восстановление мировой экономики, как полагают в Минэкономразвития, затруднено неравномерностью выхода стран из карантина.

Что касается драйверов экономического роста, то ими в предстоящие три года станут отрасли, обеспечивающие развитие инвестиций, ориентированные на экспорт отрасли обрабатывающей промышленности, сфера информационных технологий, а также строительный и транспортные секторы, отрасли недвижимости и профессиональных услуг.

Темпы роста в базовых отраслях (за исключением добычи полезных ископаемых) увеличатся до 3,6–4,1% в 2021–2023 годах после снижения на 5,3% в 2020 году, сказано в документе. При этом лидерами роста станут отрасли, ориентированные на экспорт: химический комплекс, пищевая промышленность и обработка древесины. Помимо этого, увеличение инвестиционной активности на фоне наращивания несырьевого неэнергетического экспорта поддержит ускоренное развитие машиностроения.

Развитие также получит отрасль информации и связи. Это определяется широким внедрением информационных технологий и реализацией программы цифровизации экономики, а также налоговым манёвром, считают в Минэкономразвития.

Также более высокие темпы роста, чем в предыдущие годы, ожидаются в сфере образования как основного фактора повышения качества человеческого капитала.

Вместе с тем под влиянием слабого внешнего спроса и сохранения условий сделки ОПЕК+ до 2022 года темпы роста добывающей промышленности в 2021 году будут умеренными — только 1,2% (в 2020 году зафиксировано снижение на 8,4%. Зато в 2022 году в условиях прогнозируемого роста нефтедобычи темп роста ускорится до пиковых 4,7% с последующей стабилизацией.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин в видеообращении к Генассамблее ООН предупредил, что восстанавливать мировую экономику после пандемии коронавируса придётся долго. По словам политика, для успеха этих действий будут необходимы нестандартные решения. Он призвал расчистить мировую торговлю от нелегитимных санкций.